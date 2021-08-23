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Зеленский: рано говорить о втором президентском сроке
Политика
Зеленский: рано говорить о втором президентском сроке
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 23 августа. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что еще рано говорить о планах баллотироваться на второй срок.

Такое решение нельзя принимать исходя из собственных амбиций или исключительно из-за желания, подчеркнул политик. Нужно остановиться и удостовериться, достоин ли ты дальше двигаться в выбранном направлении.

«Через пять лет, после своего президентства, я так же остановлюсь точно, посмотрю, что я сделал, выйду на улицу к людям, которые строят страну», — заявил Зеленский телеканалу «Интер».

Кроме того, необходимо, чтобы страна поддерживала своего президента. Нельзя быть лидером государства, народ которого не хочет тебя избирать, подчеркнул Зеленский, это «неверно принципиально».

Также украинский политик недавно рассказал, как прошли переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Главной темой разговора стал процесс мирного урегулирования ситуации в Донбассе.

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президент владимир зеленский второй срок
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