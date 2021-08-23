Карпин раскрыл планы по включению Дзагоева в сборную России

Москва, 23 августа. Объявленный ранее состав сборной России на предстоящие отборочные матчи чемпионата мира по футболу может измениться. Об этом заявил главный тренер команды Валерий Карпин.

Наставник признался, что готов включить в сборную полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

«С Дзагоевым встречался. Он может быть включен в состав», — подчеркнул главный тренер.

Карпин также сообщил, что встречался с еще двумя полузащитниками, которые в настоящее время играют за рубежом. Речь идет об Алексее Миранчуке («Атланта») и Александре Головине («Монако»).

Дзагоев в последний раз выходил на поле в составе национальной команды в четвертьфинале чемпионате мира 2018 года. Тогда ему удалось сделать голевую передачу.

Экс-игрок «Зенита» Алексей Стрепетов ранее рассказал, почему Карпин не вызвал в сборную нападающего Артема Дзюбу. Бывший игрок считает, что главному тренеру не хотелось иметь лидера в команде.