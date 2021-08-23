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Суд над предполагаемым убийцей сирот начался в Самаре
Общество
Суд над предполагаемым убийцей сирот начался в Самаре
pixabay.com

Москва, 23 августа. Суд над предполагаемым «черным риелтором» Лилией Малебской начался в Самаре в августе. Женщину обвиняют в организации убийств сирот ради недвижимости, полученной от государства.

Известны два случая подозрительных смертей выпускников детских домов около десяти лет назад. Незадолго до гибели они как раз получили положенную им жилплощадь. По этому делу задержали подозреваемых: Лилию Малебскую, ее гражданского мужа Дмитрия Скорохода, бывшего кикбоксера Евгения Никольского и еще нескольких жителей области, передают «Известия».

Такие случаи были особенно распространены в далеких 2010-х годах. Например, в Перми мошенники убедили 12 сирот продать полученные от государства квартиры, чтобы вложиться в общий бизнес. Причина частых преступлений на этой почве — недочеты в адаптации выпускников к жизни за пределами детского дома, считает Александр Гезалов, создатель благотворительной организации «Гезалов-центр». Они привыкли жить коллективно и много общаться с волонтерами, поэтому часто проявляют излишнюю доверчивость и наивность.

Недавно юрист Егор Редин рассказал, какие слова не следует употреблять во время разговора с телефонными аферистами. Стоит избегать слов «да», «нет» и перечисления цифр.

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жилплощадь квартиры сироты
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