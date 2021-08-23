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Зеленский назвал причину продолжения конфликта в Донбассе
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Зеленский назвал причину продолжения конфликта в Донбассе
Политика
Зеленский назвал причину продолжения конфликта в Донбассе
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Киев, 23 августа. Конфликт в Донбассе нужно завершить, но такие вопросы не решаются путем голосования в Верховной раде Украины, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Если бы можно было проголосовать, то парламент уже давно бы объединился, чтобы покончить с этой болезненной, кровавой темой, считает политик. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Украина».

«Война – это то, что хочется завершить полностью. И хочется вернуть наши территории», — отметил украинский лидер.

К сожалению, это невозможно. Так же, как и закончить военный конфликт, не объединив силы.

Зеленский ранее рассказал, как прошли переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Основной темой разговора стало урегулирование конфликта в Донбассе.

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украина донбасс владимир зеленский
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