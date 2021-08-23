Диагностическая карта стала не нужна для покупки ОСАГО

Москва, 23 августа. С 22 августа можно приобрести полис ОСАГО без техосмотра автомобиля, несмотря на вступление нормативных актов Центробанка в силу с 29 августа, заявили в ЦБ РФ.

Срок вступления нормативных актов ЦБ в силу не повлияет на возможность реализации предусмотренного законом права владельцами автомобилей, сообщил регулятор газете «Известия». Эту информацию изданию подтвердили в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

В страховом сообществе изданию заявили, что оформление полисов ОСАГО теперь станет удобнее для водителей: сократится количество документов, которые нужно предоставлять для заключения договора. У страховщиков уменьшится количество бумаг, которые нужно обработать. Между тем в РСА отметили, что наличие диагностической карты не влияет на цену полиса ОСАГО.

Ранее в МВД России предложили внести изменения в порядок прохождения ТО автомобиля. Некоторые обязательные проверки ведомство хочет отменить.