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Диагностическая карта стала не нужна для покупки ОСАГО
Общество
Диагностическая карта стала не нужна для покупки ОСАГО
ФБА «Экономика сегодня»  /  Александр Гришин

Москва, 23 августа. С 22 августа можно приобрести полис ОСАГО без техосмотра автомобиля, несмотря на вступление нормативных актов Центробанка в силу с 29 августа, заявили в ЦБ РФ.

Срок вступления нормативных актов ЦБ в силу не повлияет на возможность реализации предусмотренного законом права владельцами автомобилей, сообщил регулятор газете «Известия». Эту информацию изданию подтвердили в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

В страховом сообществе изданию заявили, что оформление полисов ОСАГО теперь станет удобнее для водителей: сократится количество документов, которые нужно предоставлять для заключения договора. У страховщиков уменьшится количество бумаг, которые нужно обработать. Между тем в РСА отметили, что наличие диагностической карты не влияет на цену полиса ОСАГО.

Ранее в МВД России предложили внести изменения в порядок прохождения ТО автомобиля. Некоторые обязательные проверки ведомство хочет отменить.

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