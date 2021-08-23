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Спрос на красную икру в России заметно снизился за последний год
Общество
Спрос на красную икру в России заметно снизился за последний год
vk.com  /  Артур Парфенчиков

Москва, 23 августа. Рост цен на красную икру в России вызвал снижение спроса покупателей на этот продукт. Продажи икры лососевых рыб упали на 20% за последний год.

О причине снижения спроса рассказали в исследовательской компании GfK. Красная икра за год подорожала больше, чем на 40%. Это связано с небольшим уловом лосося в 2020 году. На Дальнем Востоке он стал самым маленьким за последнюю пятилетку. Поэтому, по данным РБК, снизилось и производство лососевой икры.

Ситуация со стоимостью продукта в этом году может измениться к лучшему. В этом уверен глава Росрыболовства Илья Шестаков. Вылов по итогам нынешнего года, по его словам, может составить примерно 465 тысяч тонн.

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лосось красная икра улов
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