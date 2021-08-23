Почти 30% российских компаний не готовы брать на работу пенсионеров

Москва, 23 августа. Около 42% российских компаний готовы рассматривать соискателей пенсионного возраста наравне с молодыми, но целых 28% опрошенных не хотят видеть пенсионеров в числе сотрудников.

Еще треть участников опроса готовы брать пожилых людей на работу в качестве исключения, передают «Известия». Часто такая ситуация касается и тех соискателей, чей возраст только приближается к пенсионному рубежу.

«Людей после 45–50 лет неохотно берут на работу, исключение составляют топовые позиции и узкопрофильные специалисты», — рассказала генеральный директор рекрутингового агентства ProfiStaff Ирина Никулина.

При этом работодатель не может формально отказать такому соискателю, в вакансиях также запрещено указывать возрастные ограничения. При этом часто причиной отказа становится нерасторопность этой категории людей. Несмотря на то, что людей в возрасте отличают опыт, широкий кругозор, терпимость к небольшому уровню заработка.

При этом в некоторых городах пенсионеры могут устроиться на высокооплачиваемую работу. Например, в Санкт-Петербурге врачу УЗИ и оториноларингологу преклонного возраста готовы платить больше 100 тысяч рублей в месяц.