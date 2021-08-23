Аналитики заявили об исчерпании выгоды от льготной ипотеки в России

Москва, 23 августа. Льготные программы по ипотеке и ставки уже не компенсируют удлинение сроков кредитования и подорожание жилья российским заемщикам, считают в «Эксперт РА».

Аналитики отмечают, что средний платеж по ипотеке на жилье в новостройке в июне оказался на 28% выше, чем год назад. Эксперты считают, что это свидетельствует об исчерпании выгоды от снижения ставок и льготных программ для заемщиков, сообщает РБК.

По расчетам аналитиков, средняя ипотека на квартиру в новостройке в июне составила 4,06 млн рублей. Это на 46% больше, чем год назад, когда в стране уже начала действовать антикризисная программа ипотеки под 6,5% и рыночные ставки начали снижаться.

На первичном рынке средний платеж по ипотеке в июне составил 27,1 тыс. рублей, на вторичном рынке — 22,3 тыс. рублей. Показатель за год вырос на 28% и 13% соответственно. Средний срок кредитования за тот же период вырос более чем на два года. Аналитики подчеркивают, что без увеличения сроков кредитования рост платежа оказался бы еще заметнее.

Ранее замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин призвал российских девелоперов активнее продвигать программу льготной семейной ипотеки. Он заявил о необходимости заинтересовать программой россиян на приобретение жилья.