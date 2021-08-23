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Систему сверхдальнего наведения для крылатых ракет «Циркон» испытали в Атлантике
Армия
Систему сверхдальнего наведения для крылатых ракет «Циркон» испытали в Атлантике
Prt Scr youtube.com  /  РИА Новости

Москва, 23 августа. Уникальная автоматизированная система управления авиацией и кораблями прошла проверку на учениях Северного флота в северо-восточной Атлантике.

Во время испытаний самолеты Ту-124 передавали информацию экипажу ударных кораблей об условном противнике и наводили удар. Система сверхдальнего наведения сама определяла наиболее важные цели и решала, как их уничтожить.

Новинка предназначена для носителей новейших гиперзвуковых ракет «Циркон», а также может быть использована и для крылатых «Яхтона», «Вулкана» и «Калибра». Система станет одним из важнейших инструментов управления носителей гиперзвуковых ракет, а также значительно улучшит эффективность Военного-морского флота России.

По словам источника в Минобороны, сверхдальнее наведение позволит уничтожить целые эскадры противника за считанные минуты, пишут «Известия».

Недавно российские военные завершили испытания гиперзвуковых ракет «Циркон». По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, новое вооружение не оставит никаких шансов противникам страны.

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флот система циркон
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