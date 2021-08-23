Россиянам назвали причины падения стоимости авиабилетов

Москва, 23 августа. Средняя стоимость авиабилетов по России в одну сторону в сентябре-декабре снизилась на 13-17% в сравнению с 2019 годом, а в обе стороны — на 30% относительно прошлого года.

Российские авиакомпании вступили в новую фазу ценовой борьбы. Стоимость билетов начала стремительно падать из-за рекордной провозной емкости. В то же время отмечается снижение доходной ставки и рост расходов перевозчиков, рассказали сервисы бронирования «Известиям».

В S7 Airlines признались, что некоторые компании могут оказаться в более тяжелом положении, так как они понесут новые убытки. На сентябрь-декабрь средняя стоимость авиабилета по России составляет 7,5 тысячи рублей. Это меньше на 12,8% в сравнении с 2019 годом. По международным направлениям она находится в районе 10,1 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что авиабилеты по туристическим маршрутам будут продавать по рублю. Приобрести билеты смогут только взрослые, которые летят с детьми до 18 лет.