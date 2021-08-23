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Объемы золота Афганистана в ФРС США оцениваются в 21,9 тонны
Экономика
Объемы золота Афганистана в ФРС США оцениваются в 21,9 тонны
wikipedia.org  /  CC BY-SA 2.5, Dan Smith

Вашингтон, 23 августа. Резервы Центрального банка Афганистана содержат около 21,9 тонны золота, хранимого в ФРС США. Об этом заявили во Всемирном совете по золоту.

Ранее представители администрации США заявили, что «Талибан»1 (террористическая организация, запрещена в России) не сможет получить доступ к активам ЦБ Афганистана. Эксперты полагают, что новое правительство также не сможет забрать золото республики.

«Известия» отмечают, что инцидент может стать поводом для финансовой и экономической блокады Афганистана со стороны стран-союзников США. Так, Вашингтон и Лондон уже замораживали зарубежные активы, например, Венесуэлы.

Ранее из-за этого Россия сократила вложения в гособлигации США. Процесс по выводу золота из ФРС уже начали Турция и Германия.

Курс американской валюты может подняться на следующей неделе до отметки в 74,65 рубля, информировал ранее ФАН. О возможном подорожании американской валюты предупредили финансовые эксперты.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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