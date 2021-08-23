Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 августа 01:17
01:12
Общество
Россиянам назвали главное условие большого заработка не по найму
01:10
Происшествия
Вора в законе Кублашвили-Бойцова обнаружили мертвым в Краснодаре
01:09
Шоу-бизнес
Дом Эдди Редмэйна на французском побережье сгорел во время лесных пожаров
01:05
Общество
Диагностическая карта стала не нужна для покупки ОСАГО
00:54
Экономика
Аналитик АТОН Ганелин призвал инвесторов к осторожности на этой неделе
00:47
Политика
Зеленский: рано говорить о втором президентском сроке
00:46
Спорт
Карпин раскрыл планы по включению Дзагоева в сборную России
00:39
Армия
Стали известны новинки выставки «Армия-2021»
00:39
Общество
Суд над предполагаемым убийцей сирот начался в Самаре
00:35
Политика
Зеленский назвал причину продолжения конфликта в Донбассе
Все новости

Фальков назвал главную проблему образования в России
Общество
Фальков назвал главную проблему образования в России
pixabay.com

Москва, 23 августа. Мотивация обучающихся является основной проблемой российского образования. На это указал глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

Министра спросили, когда в России отменят ЕГЭ для школьников. Тот уклонился от ответа на этот вопрос, отметив, что действующая система аттестации выпускников школ не является главной проблемой образования в стране. Нужно, по его словам, бороться с дефицитом мотивации.

«Задача университетов — работать с мотивацией студента. Замотивированный студент получает знания, а не просто «отбывает номер». Он в вузе не ради диплома», — подчеркнул Фальков в беседе с «Известиями».

Фальков ранее призвал российские вузы не делить студентов на привитых и непривитых от коронавируса. Всем обучающимся, по его словам, должны быть предоставлены равные права.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Фальков назвал главную проблему образования в России
студенты минобрнауки образование вузы фальков
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru