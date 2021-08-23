Фальков назвал главную проблему образования в России

Москва, 23 августа. Мотивация обучающихся является основной проблемой российского образования. На это указал глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

Министра спросили, когда в России отменят ЕГЭ для школьников. Тот уклонился от ответа на этот вопрос, отметив, что действующая система аттестации выпускников школ не является главной проблемой образования в стране. Нужно, по его словам, бороться с дефицитом мотивации.

«Задача университетов — работать с мотивацией студента. Замотивированный студент получает знания, а не просто «отбывает номер». Он в вузе не ради диплома», — подчеркнул Фальков в беседе с «Известиями».

Фальков ранее призвал российские вузы не делить студентов на привитых и непривитых от коронавируса. Всем обучающимся, по его словам, должны быть предоставлены равные права.