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Доступность новостроек в ипотеку снизилась в России

  /   Обновлено: 23 августа 2021 00:43
Экономика
Доступность новостроек в ипотеку снизилась в России
pixabay.com

Москва, 23 августа. Доступность ипотеки на жилье в новостройках за год снизилась в большинстве регионов России, квартиры для покупки в ипотеку на вторичном рынке стали более доступными.

Заметнее всего доступность покупки новостроек в ипотеку снизилась в Краснодарском (на 20%) и Пермском (на 18%) краях и в Московской области (на 15%), сообщает со ссылкой на исследование Совкомбанка газета «Известия».

По данным экспертов, уменьшение доступности жилья в новостройках в ипотеку зафиксировано в регионах, в которых в прошлом году наблюдался наиболее высокий спрос на ипотеку.

Замруководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова отметила, что снижение доступности жилья может быть вызвано ростом расходов и снижением доходов потенциальных заемщиков, а также повышением больше обычного показателя цены квадратного метра жилья в 2020 году. В пресс-службе «Открытия» отметили, что среди причин снижения показателя оказались меры регулятора по снижению уровня закредитованности россиян.

Ранее исследование финансового маркетплейса «Юником24» показало, что каждый десятый житель России запланировал на 2021 год оформление ипотечного займа. Около 20% респондентов планирует купить недвижимое имущество в ближайшие несколько лет.

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