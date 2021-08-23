Возможность вернуть ошибочный перевод появилась в системе быстрых платежей

Москва, 23 августа. В августе в СБП (система быстрых платежей) ввели новую функцию, позволяющую вернуть ошибочный или мошеннический перевод.

Внедрили новый механизм уже 130 банков. Среди них — ВТБ, ПСБ, МКБ, Райффайзенбанк и Росбанк, передают «Известия». Срок возврата ошибочно переведенных средств — 15 суток. Однако процедура будет осуществляться не в обязательном порядке, а по доброй воле финансовых организаций.

Процесс построен на базе диспутной модели платежной системы «Мир». Его можно запустить путем обращения клиента-плательщика или клиента-получателя о проведении корректировки или отмены операции в СБП в связи с ошибкой, включая неправильно введенную сумму перевода, реквизиты предполагаемого получателя и другие.

Недавно россиян предупредили о новой мошеннической схеме. Злоумышленники требуют выплаты набежавших процентов за кредиты, которые никто не брал.