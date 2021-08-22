Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 августа 01:17
01:12
Общество
Россиянам назвали главное условие большого заработка не по найму
01:10
Происшествия
Вора в законе Кублашвили-Бойцова обнаружили мертвым в Краснодаре
01:09
Шоу-бизнес
Дом Эдди Редмэйна на французском побережье сгорел во время лесных пожаров
01:05
Общество
Диагностическая карта стала не нужна для покупки ОСАГО
00:54
Экономика
Аналитик АТОН Ганелин призвал инвесторов к осторожности на этой неделе
00:47
Политика
Зеленский: рано говорить о втором президентском сроке
00:46
Спорт
Карпин раскрыл планы по включению Дзагоева в сборную России
00:39
Армия
Стали известны новинки выставки «Армия-2021»
00:39
Общество
Суд над предполагаемым убийцей сирот начался в Самаре
00:35
Политика
Зеленский назвал причину продолжения конфликта в Донбассе
Все новости

МИД не станет уговаривать ОБСЕ наблюдать за думскими выборами в России
Политика
МИД не станет уговаривать ОБСЕ наблюдать за думскими выборами в России
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Москва, 22 августа. Россия не станет уговаривать БДИПЧ ОБСЕ отправлять наблюдателей на выборы в Госдуму, Москва выполнила все обязательства в рамках ассамблеи, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Россия не ведет консультаций с Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ об участии наблюдателей в выборах. Если Бюро поймет ошибочность принятого решения, «то милости просим», сообщи в интервью газете «Коммерсантъ» Грушко.

По его словам, Москва не опасается, что для Запада выборы будут менее легитимны без «сертификации» БДИПЧ ОБСЕ. Их легитимность определяется выбором российского народа, считает замминистра иностранных дел.

Кроме того, Грушко отметил, что воспринимать отчет не побывавших на выборах людей было бы абсурдно. В то же время он отметил, что Россия имеет длительную историю сотрудничества с БДИПЧ и принимала самые большие миссии Бюро в свое время. Грушко выразил надежду на то, что за выборами в России будут наблюдать представители многих международных организаций и интернациональное наблюдение состоится.

Ранее председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что в отказе БДИПЧ ОБСЕ наблюдать за выборами в России нет логики. Ограниченный мониторинг позволил сделать выводы о голосовании в иностранных государствах. Но к РФ этот принцип не применили, отметили в ЦИК.

Вернуться назад

Все новости / Политика / МИД не станет уговаривать ОБСЕ наблюдать за думскими выборами в России
выборы обсе мид рф бдипч
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru