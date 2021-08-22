МИД не станет уговаривать ОБСЕ наблюдать за думскими выборами в России

Москва, 22 августа. Россия не станет уговаривать БДИПЧ ОБСЕ отправлять наблюдателей на выборы в Госдуму, Москва выполнила все обязательства в рамках ассамблеи, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Россия не ведет консультаций с Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ об участии наблюдателей в выборах. Если Бюро поймет ошибочность принятого решения, «то милости просим», сообщи в интервью газете «Коммерсантъ» Грушко.

По его словам, Москва не опасается, что для Запада выборы будут менее легитимны без «сертификации» БДИПЧ ОБСЕ. Их легитимность определяется выбором российского народа, считает замминистра иностранных дел.

Кроме того, Грушко отметил, что воспринимать отчет не побывавших на выборах людей было бы абсурдно. В то же время он отметил, что Россия имеет длительную историю сотрудничества с БДИПЧ и принимала самые большие миссии Бюро в свое время. Грушко выразил надежду на то, что за выборами в России будут наблюдать представители многих международных организаций и интернациональное наблюдение состоится.

Ранее председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что в отказе БДИПЧ ОБСЕ наблюдать за выборами в России нет логики. Ограниченный мониторинг позволил сделать выводы о голосовании в иностранных государствах. Но к РФ этот принцип не применили, отметили в ЦИК.