Останкинская башня засияла цветами триколора по случаю Дня флага России

Москва, 22 августа. Останкинская башня и другие телебашни страны в День государственного флага включили праздничную архитектурно-художественную подсветку.

Открытка в честь Дня государственного флага России появилась на Останкинской башне. На медиафасадах башни транслируется российский триколор.

Россия ежегодно отмечает День государственного флага 22 августа. Праздник был учрежден указом президента РФ в 1994 году.

Накануне российский президент Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии поднятия флага России в Парке Победы на Поклонной горе. Об этом сообщал RT.