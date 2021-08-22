Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 августа 01:17
01:12
Общество
Россиянам назвали главное условие большого заработка не по найму
01:10
Происшествия
Вора в законе Кублашвили-Бойцова обнаружили мертвым в Краснодаре
01:09
Шоу-бизнес
Дом Эдди Редмэйна на французском побережье сгорел во время лесных пожаров
01:05
Общество
Диагностическая карта стала не нужна для покупки ОСАГО
00:54
Экономика
Аналитик АТОН Ганелин призвал инвесторов к осторожности на этой неделе
00:47
Политика
Зеленский: рано говорить о втором президентском сроке
00:46
Спорт
Карпин раскрыл планы по включению Дзагоева в сборную России
00:39
Армия
Стали известны новинки выставки «Армия-2021»
00:39
Общество
Суд над предполагаемым убийцей сирот начался в Самаре
00:35
Политика
Зеленский назвал причину продолжения конфликта в Донбассе
Все новости

Останкинская башня засияла цветами триколора по случаю Дня флага России

  /   Обновлено: 22 августа 2021 23:44
Общество
Останкинская башня засияла цветами триколора по случаю Дня флага России
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 22 августа. Останкинская башня и другие телебашни страны в День государственного флага включили праздничную архитектурно-художественную подсветку.

Открытка в честь Дня государственного флага России появилась на Останкинской башне. На медиафасадах башни транслируется российский триколор.

Россия ежегодно отмечает День государственного флага 22 августа. Праздник был учрежден указом президента РФ в 1994 году.

Накануне российский президент Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии поднятия флага России в Парке Победы на Поклонной горе. Об этом сообщал RT.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Останкинская башня засияла цветами триколора по случаю Дня флага России
москва башня триколор останино
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru