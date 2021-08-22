Пушков назвал удобной позицию Берлина по «Северному потоку — 2»

Москва, 22 августа. Германия сохраняет амбивалентную позицию по поводу газопровода «Северный поток — 2», считает сенатор Алексей Пушков.

Берлин использует очень гибкую формулировку для описания своего отношения к проекту, которая позволяет «договориться с Вашингтоном, вести диалог с Москвой, успокаивать Киев, обосновывать свою позицию в Евросоюзе».

«Мол, это коммерческий проект, но ЕСЛИ Москва начнет использовать его как политическое оружие, то будут приняты меры», — пояснил политик в своем Telegram-канале.

Очевидно, что немецкая экономика нуждается в российском газе, поэтому так настаивает на завершении проекта газопровода. Однако остается открытым вопрос, какие действия можно расценить как использование «Северного потока — 2» в качестве политического инструмента. Все зависит от конфигурации европейской политики, отношений с Вашингтоном, модальностей диалога с Москвой, развития событий вокруг Украины. Также недавно Пушков предрек европейским государствам расплату за вывод американских войск из Афганистана.