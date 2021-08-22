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Украинский «Нафтогаз» сообщил о готовности продлить соглашение с «Газпромом»
Политика
Украинский «Нафтогаз» сообщил о готовности продлить соглашение с «Газпромом»
gazprom.ru  /  ПАО «Газпром»

Киев, 22 августа. Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко сообщил, что компания готова продлить контракт с «Газпромом».

Витренко заявил, что продление соглашения с Москвой поможет не допустить возможную войну с Россией. По его мнению, угроза такого конфликта появится при старте газопровода «Северный поток — 2».

Глава компании подчеркнул, что при доставке голубого топлива через украинскую территорию в интересах ЕС будет не допустить военного конфликт. По его мнению, такое соглашение выполнит роль своеобразного предохранителя.

Продление транзита газа через Украину после 2024 года поддержала и канцлер Германии Ангела Меркель. Она сделала это заявление после беседы с украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщает RT.

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