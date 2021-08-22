Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 августа 23:45
23:44
Общество
Останкинская башня засияла цветами триколора по случаю Дня флага России
23:26
Политика
Пушков назвал удобной позицию Берлина по «Северному потоку — 2»
23:24
Политика
Украинский «Нафтогаз» сообщил о готовности продлить соглашение с «Газпромом»
23:14
Происшествия
Более ста военнослужащих привлекут к тушению лесного пожара в Самарской области
23:01
Общество
Российских водителей будут штрафовать за замену аудиосистемы в машине
22:48
Экономика
«Нафтогаз Украины» назвал убытки в результате потери крымских активов
22:47
Общество
«Яндекс.Такси» изменит тарифы в ряде регионов с 25 августа
22:28
Политика
МИД назвал бессмысленным обсуждение Украины на Совете Россия — НАТО
22:11
Политика
Грушко: ЕС уничтожил все сотрудничество с Россией
22:10
Политика
Политтехнолог Наумов рассказал, кому доверяет население страны
Все новости

Российских водителей будут штрафовать за замену аудиосистемы в машине
Общество
Российских водителей будут штрафовать за замену аудиосистемы в машине
 /  pixabay.com

Москва, 22 августа. Доработавших свои авто дополнительным динамиком или сабвуфером водителей будут наказывать за незарегистрированные переделки.

Штраф за первое нарушение составит 500 рублей. Водителю автомобиля также выдадут предписание на устранение нарушения в течение десяти дней. Если владелец машины после установленного срока не сообщит об устранении недостатков в ГИБДД, регистрацию автомобиля приостановят.

Езда на авто с приостановленной регистрацией может наказываться штрафом в 5 тысяч рублей и лишением прав на срок от одного до трех месяцев, сообщает «За рулем».

Ранее МВД РФ предложило упростить процедуру техосмотра за счет отказа от некоторых обязательных проверок. Контролировать перестанут коррозию элементов тормозной системы, наличие повреждений тормозных трубопроводов, способность стеклоомывателя подавать жидкость в зону очистки стекла и другие недочеты.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Российских водителей будут штрафовать за замену аудиосистемы в машине
штрафы автомобили автозвук
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru