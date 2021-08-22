Российских водителей будут штрафовать за замену аудиосистемы в машине

Москва, 22 августа. Доработавших свои авто дополнительным динамиком или сабвуфером водителей будут наказывать за незарегистрированные переделки.

Штраф за первое нарушение составит 500 рублей. Водителю автомобиля также выдадут предписание на устранение нарушения в течение десяти дней. Если владелец машины после установленного срока не сообщит об устранении недостатков в ГИБДД, регистрацию автомобиля приостановят.

Езда на авто с приостановленной регистрацией может наказываться штрафом в 5 тысяч рублей и лишением прав на срок от одного до трех месяцев, сообщает «За рулем».

Ранее МВД РФ предложило упростить процедуру техосмотра за счет отказа от некоторых обязательных проверок. Контролировать перестанут коррозию элементов тормозной системы, наличие повреждений тормозных трубопроводов, способность стеклоомывателя подавать жидкость в зону очистки стекла и другие недочеты.