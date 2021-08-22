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«Яндекс.Такси» изменит тарифы в ряде регионов с 25 августа
Общество
«Яндекс.Такси» изменит тарифы в ряде регионов с 25 августа
vk.com  /  Яндекс.Такси

Москва, 22 августа. «Яндекс.Такси» увеличит комиссию и изменит тарифы с 25 августа в некоторых регионах. Соответствующее решение было принято из-за повышения издержек в таксомоторной сфере.

Информацией об этом с ТАСС поделился пресс-центр организации. Компания добавила, что изменения не распространяются на Москву. «Яндекс.Такси» сохраняет эффективную комиссию меньше 10%, возвращая ее большую часть таксистам как вознаграждение. Сервис собирается продолжать данную практику.

Компания ранее прокомментировала старт электронной системы мониторинга такси в столице. Сервис отметил, что власти хотят больше знать о водителях за рулем, передает RT.

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тарифы яндекс такси яндекс.такси
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