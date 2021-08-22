«Нафтогаз Украины» назвал убытки в результате потери крымских активов

Киев, 22 августа. Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко сообщил, что убытки компании в результате потери крымских активов увеличились до более 9 миллиардов долларов.

«Нафтогаз» в июне 2020 года оценил убытки в 5,2 миллиарда долларов, а в начале 2021 года сообщил о намерении изменить этот показатель. Компания в феврале заявила, что ущерб из-за потери крымских активов составлял 8 миллиардов долларов.

Витренко сказал, что «Нафтогаз» требует от Москвы более 9 миллиардов долларов в качестве компенсации за невозможность использовать активы, которые находятся в Крыму. По его словам, судебный процесс продолжается, а сейчас оценивается ущерб.

США не отстают от Украины. Вашингтон ранее сообщил о новых санкциях по газопроводу «Северный поток — 2». Информацией об этом поделился RT.