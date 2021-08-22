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МИД назвал бессмысленным обсуждение Украины на Совете Россия — НАТО
Политика
МИД назвал бессмысленным обсуждение Украины на Совете Россия — НАТО
Федеральное агентство новостей  /  Герман Парло

Москва, 22 августа. Обсуждать сложившуюся на Украине ситуацию в рамках Совета Россия — НАТО бессмысленно, Москве хорошо известна позиция Альянса, заявил замглавы российского МИД Александр Грушко.

Он напомнил, что все страны-члены Североатлантического альянса обсуждают украинский вопрос дважды в неделю на Форуме по сотрудничеству в области безопасности в Вене и на Постоянном совете ОБСЕ. Грушко отметил, что дополнительное обсуждение данной темы на Совете Россия — НАТО «ничего не даст».

В интервью газете «Коммерсантъ» дипломат подчеркнул, что позиция НАТО по Украине хорошо известна и уже неоднократно озвучивалась представителями Альянса в разных форматах.

Ранее украинцы рассказали, почему не верят в «Крымскую платформу» президента Владимира Зеленского. Это мероприятие они считают абсолютно надуманным.

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