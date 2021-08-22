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Грушко: ЕС уничтожил все сотрудничество с Россией
Политика
Грушко: ЕС уничтожил все сотрудничество с Россией
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Петров

Москва, 22 августа. Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что ЕС уничтожил все сотрудничество с Россией.

Грушко сообщил, что НАТО также разрушила сотрудничество с Москвой и по Кабулу. По его мнению, за эту политическую игру, которая ничего не имеет общего с безопасностью, пришлось заплатить жителям Афганистана. Заместитель министра поделился этой информацией во время разговора с «Коммерсантом».

Ситуация в Афганистане стала более острой после того, как движение «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) стало наступать на крупные города. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль дворец президента.

Представители радикального движения при этом заявили, что ответственность за хаос в столичном аэропорту лежит на Вашингтоне. Информацией об этом поделился RT.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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