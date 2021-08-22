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МИД: Москва продолжит сотрудничество с ПАСЕ
Политика
МИД: Москва продолжит сотрудничество с ПАСЕ
mid.ru  /  Министерство иностранных дел Российской Федерации

Москва, 22 августа. Заместитель главы МИД России Александр Грушко сообщил, что Москва продолжит сотрудничество с докладчиками ПАСЕ.

Грушко также заявил, что Россия будет добиваться исправления географических и функциональных кренов в мониторинговой работе европейского Совета. Докладчики ПАСЕ недавно прибыли в Россию для получения информации о стране в рамках исполнения обязательств, которые были приняты во время вступления в Совет Европы. По предварительным данным, доклад должен быть готов до июня 2022 года.

Замглавы сообщил, что визит прошел нормально. По словам Грушко, правила ПАСЕ разрешают вставлять в доклад любые правки. Он поделился этой информацией во время интервью газете «Коммерсант».

Политик ранее прокомментировал переговоры с Европой о взаимном признании сертификатов вакцин. Он выразил надежду, что проблемы взаимопонимания будут решены в ближайшее время, сообщает RT.

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мид пасе грушко
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