МИД: Москва продолжит сотрудничество с ПАСЕ

Москва, 22 августа. Заместитель главы МИД России Александр Грушко сообщил, что Москва продолжит сотрудничество с докладчиками ПАСЕ.

Грушко также заявил, что Россия будет добиваться исправления географических и функциональных кренов в мониторинговой работе европейского Совета. Докладчики ПАСЕ недавно прибыли в Россию для получения информации о стране в рамках исполнения обязательств, которые были приняты во время вступления в Совет Европы. По предварительным данным, доклад должен быть готов до июня 2022 года.

Замглавы сообщил, что визит прошел нормально. По словам Грушко, правила ПАСЕ разрешают вставлять в доклад любые правки. Он поделился этой информацией во время интервью газете «Коммерсант».

Политик ранее прокомментировал переговоры с Европой о взаимном признании сертификатов вакцин. Он выразил надежду, что проблемы взаимопонимания будут решены в ближайшее время, сообщает RT.