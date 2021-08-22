Названы пять опасных последствий появления излишнего жира на животе

Москва, 22 августа. Врач-диетолог Дебора Ли рассказала об опасности висцерального жира, который откладывается на животе.

Висцеральный жир находится в брюшной полости вокруг основных органов. Специалист рассказала, чем такой жир опасен для здоровья. Он производит включающие иммунный ответ химические молекулы-посредники (цитокины), что приводит к хроническому воспалению, отмечает Ли.

Кроме того, висцеральный жир вызывает способный повредить ДНК окислительный стресс, повышает риск развития резистентности к инсулину, метаболического синдрома и даже преждевременной смерти, сообщает «МедикФорум».

Ранее ученые из США и Канады назвали две специи, помогающие бороться с висцеральным жиром. Специалисты советуют добавлять в еду имбирь и перец чили.