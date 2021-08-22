Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 августа 22:15
22:11
Политика
Грушко: ЕС уничтожил все сотрудничество с Россией
22:10
Политика
Политтехнолог Наумов рассказал, кому доверяет население страны
22:09
Политика
МИД: Москва продолжит сотрудничество с ПАСЕ
21:46
Общество
Названы пять опасных последствий появления излишнего жира на животе
21:16
Общество
Игорь Корнелюк пожаловался на последствия коронавируса
21:14
Шоу-бизнес
Ирина Шейк рассталась с Канье Уэстом спустя три месяца отношений
21:12
Шоу-бизнес
Канье Уэста и Ким Кардашьян заметили на свидании вскоре после развода
21:11
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Кравченко показала фанатам кадр со съемок сериала «Сваты»
21:10
Шоу-бизнес
Елизавета II планирует через суд повлиять на принца Гарри и Меган Маркл
21:05
Весь мир
МИД РФ отметил десятилетие дипломатических отношений с Южным Суданом
Все новости

Игорь Корнелюк пожаловался на последствия коронавируса
Общество
Игорь Корнелюк пожаловался на последствия коронавируса
vk.com  /  igorkorneluk_official

Москва, 22 августа. Певец Игорь Корнелюк рассказал о своем состоянии после заражения коронавирусом. Врачи диагностировали у звезды проблемы с сердцем из-за перенесенной болезни.

Игорь Корнелюк активно выступает на сцене и посещает музыкальные фестивали, несмотря на проблемы со здоровьем. Как оказалось, артист уже некоторое время проходит реабилитацию после заражения коронавирусной инфекцией. Несмотря легкую форму, болезнь не прошла для звезды даром: врачи обнаружили у него ишемическую болезнь сердца и стенокардию. Об этом Корнелюк рассказал в беседе с корреспондентами шоу «Ты не поверишь!».

«Сейчас вышел на сцену и почувствовал такое легкое жжение в груди. У меня объявилась ишемическая болезнь сердца и стенокардия. Как ни странно, я получил осложнения. Я перенес легко [коронавирус]. Два дня болел, была температура высокая, мы болели всей семьей», — пожаловался артист.

Теперь Корнелюк активно занимается восстановлением здоровья. Артист регулярно делает специальные упражнения для укрепления сосудов и старается контролировать вес.

Недавно появились новости о состоянии здоровья актрисы Анастасии Заворотнюк. Режиссер Анатолий Демидов рассказал, как чувствует себя онкобольная звезда ситкома «Моя прекрасная няня».

Вернуться назад

Все новости / Общество / Игорь Корнелюк пожаловался на последствия коронавируса
здоровье звезды корнелюк
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru