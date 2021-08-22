Игорь Корнелюк пожаловался на последствия коронавируса

Москва, 22 августа. Певец Игорь Корнелюк рассказал о своем состоянии после заражения коронавирусом. Врачи диагностировали у звезды проблемы с сердцем из-за перенесенной болезни.

Игорь Корнелюк активно выступает на сцене и посещает музыкальные фестивали, несмотря на проблемы со здоровьем. Как оказалось, артист уже некоторое время проходит реабилитацию после заражения коронавирусной инфекцией. Несмотря легкую форму, болезнь не прошла для звезды даром: врачи обнаружили у него ишемическую болезнь сердца и стенокардию. Об этом Корнелюк рассказал в беседе с корреспондентами шоу «Ты не поверишь!».

«Сейчас вышел на сцену и почувствовал такое легкое жжение в груди. У меня объявилась ишемическая болезнь сердца и стенокардия. Как ни странно, я получил осложнения. Я перенес легко [коронавирус]. Два дня болел, была температура высокая, мы болели всей семьей», — пожаловался артист.

Теперь Корнелюк активно занимается восстановлением здоровья. Артист регулярно делает специальные упражнения для укрепления сосудов и старается контролировать вес.

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