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Ирина Шейк рассталась с Канье Уэстом спустя три месяца отношений

  /   Обновлено: 22 августа 2021 21:17
Шоу-бизнес
Ирина Шейк рассталась с Канье Уэстом спустя три месяца отношений
Global Look Press  /  Wiese / face to face

Лос-Анджелес, 22 августа. Роман между моделью Ириной Шейк и рэпером Канье Уэстом подошел к концу. Звезды разорвали короткие отношения из-за работы и семейных обстоятельств.

Новость о романе между рэпером Канье Уэстом и русской моделью Ириной Шейк оказалась неожиданной для фанатов музыканта, ведь в тот период он едва успел оформить развод со звездой Ким Кардашьян. Однако пару все чаще замечали вместе, а те довольно быстро прекратили скрывать свои чувства. Несмотря на это, летний роман рэпера и модели подошел к концу спустя три месяца. Как сообщает издание People со ссылкой на источник, поводом для разрыва послужили слишком разные обстоятельства жизни звезд.

«Канье был занят работой и проводил время со своими детьми. Это то, на чем он сейчас сфокусирован. У него сейчас нет времени на свидания. Но он находит Ирину потрясающей», — сообщает инсайдер.

Источник подчеркивает: несмотря на разрыв, Уэст остался в дружеских отношениях с Ириной Шейк. Примечательно, что их роман стал второй попыткой рэпера связать жизнь с экс-супругой Брэдли Купера. Именно после Шейк музыкант завел семью с Ким Кардашьян.

Недавно фанаты Канье Уэста заподозрили, что рэпер планирует восстановить семью с бывшей супругой. Поклонники убеждены: музыкант рассчитывает вернуться к Ким Кардашьян.

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Все новости / Шоу-бизнес / Ирина Шейк рассталась с Канье Уэстом спустя три месяца отношений
Канье Уэст Ким Кардашьян ирина шейк
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