Канье Уэста и Ким Кардашьян заметили на свидании вскоре после развода

Лос-Анджелес, 22 августа. Модель Ким Кардашьян вновь встретилась с экс-супругом, рэпером Канье Уэстом. Бывшие влюбленные провели вечер в ресторане, несмотря на разрыв отношений.

Громкий развод Ким Кардашьян и Канье Уэста долгое время привлекал к себе внимание: расставание пары было неожиданным и эмоциональным. Кроме того, рэперу не потребовалось много времени, чтобы залечить душевные раны — вскоре он закрутил роман с моделью Ириной Шейк, пока его экс-супруга погрузилась в воспитание детей. Однако бывшие влюбленные до сих пор поддерживают отношения и даже проводят семейные выходные. Кроме того, недавно звезд заметили во время свидания без детей.

Пара отправилась в любимый ресторан Ким Кардашьян под названием Nobu. Источник TMZ, близкий к артистам, сообщил, что свидание не было романтическим. Вероятнее всего, бывшие возлюбленные встречались, чтобы обсудить воспитание детей. Звезды имеют равные права на опеку по решению суда Лос-Анджелеса.

Недавно Ким Кардашьян откровенно рассказала о своей первой беременности и тяжелом восстановлении. Модель призналась, что худела в гараже матери после рождения ребенка и переживала из-за сравнений с герцогиней Кейт Миддлтон.