Актриса Татьяна Кравченко показала фанатам кадр со съемок сериала «Сваты»

Москва, 22 августа. Исполнительница роли Валентины Будько в сериале «Сваты» Татьяна Кравченко опубликовала в Сети кадр со съемок последнего сезона проекта.

Кравченко вышла на связь с поклонниками на личной странице в Instagram и прямо заявила, что вместе со всеми ждет премьеру седьмого сезона «Сватов». Судя по всему, чтобы скоротать время, она пересматривает фотографии со съемочной площадки. Один из кадров народная артистка России опубликовала в ленте популярной соцсети.

«Как быстро пролетают съемки, и как же долго ждать результат», — написала Татьяна Кравченко и тут же получила обратную связь от поклонников.

Пользователи Сети в комментариях заявили, что с удовольствием пересматривают шесть сезонов проекта и очень ждут премьеру финальной части. Одна из поклонниц Кравченко регулярно поднимает себе настроение «Сватами».

«Какое хорошее фото! Ждем очень»; «Жду с 2017 года седьмой сезон»; «Хорошо, что нам есть, чего ждать — любимый сериал», — написали подписчики актрисы.

Съемки финальных серий «Сватов» затянулись из-за пандемии коронавируса. Большинство актеров находились на территории Украины и не могли попасть в Грузию из-за закрытых границ. Точная дата премьеры еще не определена, но создатели проекта надеются, что релиз состоится к ближайшей зиме.

Еще одно новое фото со съемок «Сватов» появилось 18 августа на фан-странице проекта в Instagram. В кадр попал в том числе режиссер Андрей Яковлев.