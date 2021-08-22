Елизавета II планирует через суд повлиять на принца Гарри и Меган Маркл

Лондон, 22 августа. Юристы королевы Елизаветы II начали подготовку к возможному судебному процессу против принца Гарри и Меган Маркл в случае обнаружения клеветы в будущей книге герцога Сассекского.

Принц Гарри успешно развивается в сфере шоу-бизнеса после отречения от обязанностей старшего члена королевской семьи. Герцог Сассекский запустил собственный подкаст, подписал контракт со стриминг-сервисом Netflix, а уже в 2023 году на прилавках появятся его мемуары.

Предстоящая премьера всерьез беспокоит Букингемский дворец и родных принца. Больше всего релиз взволновал Елизавету II, которая опасается, что книга будет содержать клевету в адрес ее семьи. Поэтому юристы королевы уже начали подготовку к возможному суду. Об этом сообщает издание Express со ссылкой на источник.

«Существует предел того, сколько они будут терпеть. Королеве и ее семье уже достаточно атак. Они обратились к адвокатам. Гарри и Меган поймут, что повторные нападки недопустимы», — подчеркнул источник.

Вероятно, юристам удастся повлиять на мятежного внука королевы и его супругу Меган Маркл. Источник также отметил, что будет иронично, если герцоги Сассекские обвинят королевскую семью в нарушении частной жизни.

Пока принц Гарри продолжает конфронтацию с родственниками, принц Уильям активно занимается воспитанием детей. Недавно герцог Кембриджский поделился планами на спортивное будущее принца Джорджа.