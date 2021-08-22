«Отказываюсь осуждать»: Вим Вендерс вступился за Джонни Деппа

Лос-Анджелес, 22 августа. Режиссер Вим Вендерс прокомментировал скандал вокруг голливудского актера Джонни Деппа. Кинематографист отказался осуждать звезду, пока ему не предоставят доказательства.

После многочисленных судов с актрисой Эмбер Херд звезда «Пиратов Карибского моря» Джонни Депп стал изгоем в голливудской тусовке, многие студии объявили ему бойкот. Однако в киномире нашлись люди, занявшие сторону артиста. Кинофестивали в Карловых Варах и в Сан-Себастьяне решили наградить голливудскую звезду за выдающийся вклад в искусство.

Однако шквал критики лишь усилился и стал выливаться в том числе и на организаторов фестивалей. Многие напоминают, что с Деппа все еще не сняты обвинения в домашнем насилии в адрес бывшей супруги.

«Когда против кого-то выдвигают обвинения, иногда очень трудно доказать обратное. Иногда вина несомненна, как в случае с мистером [Харви] Вайнштейном. В случаях, когда могут возникнуть сомнения, думаю, люди свободны вручать призы за то, чего достиг Депп как артист», — рассказал Вендерс в интервью для издания Screen Daily.

Автор классической немецкой ленты «Небо над Берлином» не будет судить Джонни Деппа, пока ему не предоставят доказательства того, что актер совершил нечто невероятное. Режиссер отметил, что в современном мире довольно сильно размываются границы нормы.

«Норм никто не знает, интернет и социальные сети многое фальсифицируют. Пока мы как общество не договоримся о нормах и принципах, я отказываюсь осуждать кого бы то ни было», — отметил Вим Вендерс.

В прошлом году популярный артист проиграл дело о клевете против британского издания The Sun, которое открыто заявляло о насилии Деппа в адрес Херд. Спустя почти год в США актер постепенно начал реабилитироваться, выиграв несколько дел против бывшей жены.