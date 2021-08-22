Журавко объяснил конфликтом Зеленского и Кличко скандал с Меркель в киевском аэропорту

Киев, 22 августа. Экс-депутат Рады Алексей Журавко прокомментировал недопуск мэра Киева Виталия Кличко ко встрече канцлера Германии Ангелы Меркель в столичном аэропорту.

По его словам, Кличко не оказалось в списках встречающих канцлера вовсе не из-за вопросов безопасности. Ни для кого не секрет, что между Зеленским и Кличко конфликт. На этот раз он привел к нарушению дипломатического протокола, согласно которому мэр города должен встретить иностранную делегацию.

«Зеленский давно пытается сместить Кличко, мотивируя это тем, что в Киеве беспредел. В действительности все дело в дележе чемоданов. Бюджет Киева гораздо больше, чем у других областных центров, а Кличко неподконтролен», — сказал он в беседе с изданием «Полит Россия».

Зеленский твердо намерен получить контроль над Киевом, поэтому он идет на такие меры. Сейчас в украинской столице слишком легко может произойти зачатие протестного очага. Это сулит для президента и его команды большие проблемы. Очевидно, они не могут это игнорировать.

Однако внутренние политические разборки не должны выливаться в подобные ситуации, в которых замешана глава одного из основных, как считают в Киеве, партнеров Украины. Зеленский просто в очередной раз опозорил страну, резюмировал Журавко.

Ранее стало известно, что премьер Украины обсудил с Меркель сотрудничество в области энергетики. Стороны также затронули евроатлантические устремления Украины.