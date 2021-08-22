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Россияне стали чаще интересоваться недвижимостью на курортах
Экономика
Россияне стали чаще интересоваться недвижимостью на курортах
pixabay.com

Москва, 22 августа. Спрос на российскую недвижимость возле моря вырос за последние два года на 170%. Данные об этом приводят специалисты по подбору жилья.

Кроме того, в 2,2 раза увеличился интерес россиян к аренде квартир на морских курортах. По мнению экспертов, это связано с последствиями пандемии коронавируса, рекордным снижением ставок по ипотеке и желанием выгодно инвестировать деньги.

«При этом в среднем по стране за два года спрос на покупку жилья вырос всего на 37%, а на долговременную аренду — на 41%», — указал в беседе с RT руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

Такие же данные приводят специалисты «Авито Недвижимости». По словам руководителя направления первичной и загородной недвижимости сервиса Дмитрия Алексеева, наиболее востребованными для аренды жилья стали побережье Краснодарского края, Крым, а также Калининградская область.

Для желающих приобрести загородную недвижимость эксперты перечислили регионы, где отмечен наиболее высокий дисконт на дома.

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курорты недвижимость рынок жилья аренда жилья
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