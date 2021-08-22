Россияне стали чаще интересоваться недвижимостью на курортах

Москва, 22 августа. Спрос на российскую недвижимость возле моря вырос за последние два года на 170%. Данные об этом приводят специалисты по подбору жилья.

Кроме того, в 2,2 раза увеличился интерес россиян к аренде квартир на морских курортах. По мнению экспертов, это связано с последствиями пандемии коронавируса, рекордным снижением ставок по ипотеке и желанием выгодно инвестировать деньги.

«При этом в среднем по стране за два года спрос на покупку жилья вырос всего на 37%, а на долговременную аренду — на 41%», — указал в беседе с RT руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

Такие же данные приводят специалисты «Авито Недвижимости». По словам руководителя направления первичной и загородной недвижимости сервиса Дмитрия Алексеева, наиболее востребованными для аренды жилья стали побережье Краснодарского края, Крым, а также Калининградская область.

Для желающих приобрести загородную недвижимость эксперты перечислили регионы, где отмечен наиболее высокий дисконт на дома.