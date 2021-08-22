Грязевые волны во время сильного ливня в Дагестане унесли машину

Махачкала, 22 августа. Мощный ливень начался в селе Урма Левашинского района Дагестана. Грязевые волны размыли дороги и унесли автомобиль местного жителя.

По информации МЧС по Дагестану, из-за ливневого дождя был поврежден один дом, заборы более восьми жилых помещений и пять машин. Помимо этого, пострадала внутрисельская дорога. Она была размыта грязевыми волнами.

Десять домов оказались без энергоснабжения. Спасатели ведут работы по оказанию помощи пострадавшим.

В Крымске, Нижнебаканском, Пригородном и Южном сельских поселениях объявлен локальный режим ЧС из-за повышения уровня воды, сообщал ФАН. Спасатели выставили визуальные посты во всех поселениях.