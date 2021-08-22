МИД РФ отметил десятилетие дипломатических отношений с Южным Суданом

Москва, 22 августа. В этот день ровно десять лет назад между Россией и Южным Суданом установились дипломатические контакты, сообщило внешнеполитическое ведомство.

Согласно заявлению пресс-службы Министерства иностранных дел, Москва признала республику сразу же после обретения ею независимости. Соответствующий указ президента РФ подписан 11 июля 2011 года. С тех пор страна способствует стабилизации обстановки в восточноафриканском государстве.

???????? ???? ???????? 10 лет назад – 22 августа 2011 года – были установлены дипломатические отношения между Россией и Республикой Южный Судан.



Россия вносит вклад в стабилизацию обстановки в РЮС, неизменно выражает готовность содействовать её примирению с Суданом



???? https://t.co/SLTD6QwSzi pic.twitter.com/hEcRF6a1fH — МИД России ???????? (@MID_RF) August 22, 2021

В ведомстве отметили, что Россия «по-прежнему готова всячески содействовать примирению» Джубы с Хартумом и поддерживает поиск решений, учитывающих баланс интересов в регионе.

Кроме того, на протяжении последних лет страны расширяли связи и нормативно-правовую базу. Это стало возможным благодаря нормализации обстановки в африканской республике.

«В 2016 году профильными ведомствами был подписан Меморандум о сотрудничестве в области энергетики, через год — Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области культуры. В 2019 году перечень двусторонних дипломатических документов пополнил Меморандум о консультациях между внешнеполитическими ведомствами двух стран», — говорится в сообщении МИД РФ.

В списке перспективных направлений сотрудничества Москвы и Джубы значатся энергетика, транспорт, добыча и переработка углеводородов. Государствам уже удалось реализовать ряд проектов. Среди них нефтеперерабатывающий завод в городе Бентиу и цементный завод в пригороде столицы. Объекты построены компанией с российским капиталом «Сафинат».

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Страны активно сотрудничают и в ООН. Отмечается, что Южный Судан неоднократно поддерживал инициативы РФ, в том числе резолюцию об укреплении и развитии системы договоренностей по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению.

Москва, в свою очередь, не раз протягивала руку помощи Джубе. Внешнеполитическое ведомство сообщает, что в прошлом году РФ направила в дружественную республику по линии ООН 1 млн долларов для борьбы с последствиями нашествия саранчи.

«В отношении государственного статуса Южного Судана Россия неизменно придерживалась принципиальной позиции, выражая готовность поддержать суверенную волю южносуданского народа», — сказано в заявлении МИД РФ.

В начале июля восточноафриканская республика отметила десятилетие своего существования. За эти годы на долю южносуданского народа выпали гражданская война, голод, наводнения и болезни. Власти по-прежнему не могут справиться с последствиями вооруженного конфликта и гуманитарной катастрофы.