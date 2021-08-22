Новую российскую бронемашину-амфибию из семейства «Тигр» представили на «Армии-2021»

Москва, 22 августа. «Военно-промышленная компания» (ООО «ВПК») презентовала на форуме «Армия-2021» новый российский плавающий многоцелевой бронеавтомобиль.

В интервью ТАСС заместитель гендиректора компании Владимир Матанский рассказал, что представленная в ходе выставки амфибийная разведывательная машина является дальнейшим развитием автомобиля «Тигр». Кроме того, она максимально унифицирована с другой новинкой предприятия – машиной «Атлет-Э».

«Только автомобили «Тигр» и «Атлет» не плавают, а это — плавающий автомобиль с хорошим уровнем защищенности», — рассказал он.

Стоит отметить, что новое поколение бронеавтомобилей «Атлет» было разработано российскими инженерами по заказу оборонного ведомства РФ. Первый образец этой военной техники был показан широкой публике на военно-техническом форуме «Армия-2019».

Ранее сообщалось, что бронеавтомобили данного семейства имеют высокую степень противоминной защиты и предназначены для перевозки личного состава. В некоторых ситуациях машина может быть использована для транспортировки грузов.