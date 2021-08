США столкнулись с нехваткой водителей школьных автобусов

Вашингтон, 22 августа. Американские школы перед началом нового учебного года столкнулись с неожиданной проблемой: острой нехваткой водителей школьных автобусов.

Ситуация с нехваткой водителей для американских школ не нова, но стоит отметить, что в целом она отражает положение на американском рынке труда. Ограничительные меры, связанные с COVID-19.

Джоанна Макфарланд, соучредитель и генеральный директор компании по обслуживанию школьных поездок HopSkipDrive считает, что последствия пандемии усугубили ситуацию, поскольку примерно половина водителей были старше 65 лет и находились в зоне риска.

Ее компания провела опрос в марте, который показал, что почти 80% школьных округов испытывают проблемы с поиском водителей автобусов.

Компания First Student, которая заключает контракты на транспортное обслуживание школ, этим летом провела в Монтане и многих других штатах мероприятия по тестовому вождению под названием «Большой автобус — не большое дело», чтобы дать людям возможность попробовать свои силы в вождении и таким образом попытаться привлечь потенциальных сотрудников, которые считают, что управлять автобусом слишком сложно.

Хотя посещаемость этого мероприятия оказалась небольшой, но подобные демонстрации, которые состоялись в ряде городов, привели к увеличению числа заявок.

Кроме того, многие потенциальные кандидаты не хотят соблюдать масочный режим, который в большинстве штатов является обязательным для водителей школьных автобусов.

Экономические факторы также играют роль в нехватке водителей. Для вождения школьного автобуса требуются коммерческие водительские права, на получение которых может уйти довольно много времени. И люди, у которых они есть, часто могут найти более высокооплачиваемую работу на полный рабочий день. Спрос на водителей только растет с ростом онлайн-торговли.

