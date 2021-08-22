Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 августа 22:14
22:11
Политика
Грушко: ЕС уничтожил все сотрудничество с Россией
22:10
Политика
Политтехнолог Наумов рассказал, кому доверяет население страны
22:09
Политика
МИД: Москва продолжит сотрудничество с ПАСЕ
21:46
Общество
Названы пять опасных последствий появления излишнего жира на животе
21:16
Общество
Игорь Корнелюк пожаловался на последствия коронавируса
21:14
Шоу-бизнес
Ирина Шейк рассталась с Канье Уэстом спустя три месяца отношений
21:12
Шоу-бизнес
Канье Уэста и Ким Кардашьян заметили на свидании вскоре после развода
21:11
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Кравченко показала фанатам кадр со съемок сериала «Сваты»
21:10
Шоу-бизнес
Елизавета II планирует через суд повлиять на принца Гарри и Меган Маркл
21:05
Весь мир
МИД РФ отметил десятилетие дипломатических отношений с Южным Суданом
Все новости

США столкнулись с нехваткой водителей школьных автобусов
Весь мир
США столкнулись с нехваткой водителей школьных автобусов
Global Look Press  /  Mark Reinstein/MediaPunch / www.imago-images.de

Вашингтон, 22 августа. Американские школы перед началом нового учебного года столкнулись с неожиданной проблемой: острой нехваткой водителей школьных автобусов.

Ситуация с нехваткой водителей для американских школ не нова, но стоит отметить, что в целом она отражает положение на американском рынке труда. Ограничительные меры, связанные с COVID-19.

Джоанна Макфарланд, соучредитель и генеральный директор компании по обслуживанию школьных поездок HopSkipDrive считает, что последствия пандемии усугубили ситуацию, поскольку примерно половина водителей были старше 65 лет и находились в зоне риска.

Ее компания провела опрос в марте, который показал, что почти 80% школьных округов испытывают проблемы с поиском водителей автобусов.

«Это действительно переломный момент», — говорит Макфарланд.

Компания First Student, которая заключает контракты на транспортное обслуживание школ, этим летом провела в Монтане и многих других штатах мероприятия по тестовому вождению под названием «Большой автобус — не большое дело», чтобы дать людям возможность попробовать свои силы в вождении и таким образом попытаться привлечь потенциальных сотрудников, которые считают, что управлять автобусом слишком сложно.

«Мы организовали закрытый курс на торговой площади и пригласили людей прийти и узнать, что водить большой автобус — не такое уж большое дело. На самом деле ими довольно легко управлять. Ты высоко сидишь. У тебя прекрасный обзор», — рассказывает представитель компании Дэн Редфорд.

Хотя посещаемость этого мероприятия оказалась небольшой, но подобные демонстрации, которые состоялись в ряде городов, привели к увеличению числа заявок.

США столкнулись с нехваткой водителей школьных автобусов
Global Look Press  / Ron Adar / Keystone Press Agency

Кроме того, многие потенциальные кандидаты не хотят соблюдать масочный режим, который в большинстве штатов является обязательным для водителей школьных автобусов.

«Я знаю, что у меня было много водителей, которые в это не верят и не хотят иметь с этим дела», — говорит Редфорд.

Экономические факторы также играют роль в нехватке водителей. Для вождения школьного автобуса требуются коммерческие водительские права, на получение которых может уйти довольно много времени. И люди, у которых они есть, часто могут найти более высокооплачиваемую работу на полный рабочий день. Спрос на водителей только растет с ростом онлайн-торговли.

В связи с этим многие школьные округа вынуждены предлагать сотрудникам более высокие зарплаты, совмещенные ставки и другие бонусы в попытках конкурировать с сектором коммерческих перевозок. Другие предлагают родителям школьников решать вопрос доставки детей в школу самостоятельно.  Дальше всех пошли в школьном округе Дэлавера, где предлагают родителям ежемесячные выплаты в размере 700 долларов за то, что они будут привозить детей в школу.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / США столкнулись с нехваткой водителей школьных автобусов
сша школьные автобусы рынок труда сша
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru