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Месторождение меди на Южном Урале будут осваивать в сотрудничестве с Казахстаном

  /   Обновлено: 22 августа 2021 20:43
Экономика
Месторождение меди на Южном Урале будут осваивать в сотрудничестве с Казахстаном
wikipedia.org  /  Sheila Sund / CC BY 2.0

Челябинск, 22 августа. «Русская медная компания» готовится осваивать месторождение в Чесменском районе Челябинской области в рамках приграничного сотрудничества.

До начала работ на Тарутинском месторождении меди были заключены соглашения о сотрудничестве между Россией и Казахстаном. Документы подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Разработка начнется только после тщательной геологоразведки, заверил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. По его словам, реализация проекта позволит наполнить местный бюджет на 2,4 миллиарда рублей.

Специалисты положительно относятся к проекту — он может стать дополнительной точкой роста Южного Урала и создать более 350 рабочих мест. ФАН ранее рассказывал, как добыча ресурсов помогала развитию регионов.

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