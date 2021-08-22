Месторождение меди на Южном Урале будут осваивать в сотрудничестве с Казахстаном

Челябинск, 22 августа. «Русская медная компания» готовится осваивать месторождение в Чесменском районе Челябинской области в рамках приграничного сотрудничества.

До начала работ на Тарутинском месторождении меди были заключены соглашения о сотрудничестве между Россией и Казахстаном. Документы подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Разработка начнется только после тщательной геологоразведки, заверил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. По его словам, реализация проекта позволит наполнить местный бюджет на 2,4 миллиарда рублей.

Специалисты положительно относятся к проекту — он может стать дополнительной точкой роста Южного Урала и создать более 350 рабочих мест. ФАН ранее рассказывал, как добыча ресурсов помогала развитию регионов.