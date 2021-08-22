Певица Жасмин поделилась с фанатами болью после смерти отца

Москва, 22 августа. Заслуженная артистка Дагестана Жасмин опубликовала пост после смерти отца и рассказала фанатам, что до сих пор не может поверить в утрату дорогого человека.

Певица Жасмин переживает семейную драму. За короткий промежуток времени она потеряла сначала 90-летнюю бабушку, затем из жизни ушел ее отец Лев Манахимов. Причиной смерти близких для артистки людей стали осложнения, вызванные новой коронавирусной инфекцией. Врачи делали все возможное, чтобы спасти зараженных пациентов, но оказались бессильны.

Спустя неделю после смерти родителя Жасмин опубликовала на личной странице в Instagram архивные кадры с отцом. В описании к ролику она призналась, что пребывает в странном состоянии и надеется скоро «проснуться».

«Уже 26 лет мне некому сказать слово «мама», а теперь и слово «папа»… Семь дней папы нет с нами, а я все еще не могу поверить… Как дурной сон, вот-вот проснусь, позвоню тебе и услышу твой родной бодрый голос, от которого в душе сразу появлялось чувство, что все точно будет хорошо...» — написала Жасмин и тут же получила обратную связь от поклонников.

Фолловеры начали писать слова поддержки и выражать искренние соболезнования в комментариях под публикацией. Телеведущая Яна Чурикова поделилась воспоминаниями, как впервые познакомилась с отцом певицы, а Катя Лель попросила Жасмин «держаться».

Лев Манахимов жил и работал в дагестанском Дербенте, но похоронили его за пределами республики. Об этом ФАН сообщила представитель Жасмин Елена Белышева.