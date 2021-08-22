Политтехнолог Наумов рассказал, кому доверяет население страны

Президент России Владимир Путин всегда исходит из интересов россиян и ориентируется на их мнение, считает политтехнолог и специалист по политическому пиару Сергей Наумов. Таким мнением он поделился в беседе с корреспондентом ФАН. Собеседник прокомментировал сегодняшнюю встречу российского лидера с представителями партии «Единая Россия».

«Президент всегда исходит из интересов россиян, ориентируется на их мнение и уважает их выбор», — заявил Сергей Наумов.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Ранее Владимир Путин объявил пятерку лидеров федерального списка, в который, например, вошли министр обороны Сергей Шойгу, главврач Коммунарки Денис Проценко, а также уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

«Что касается первой пятерки, то в нее вошли люди, очень много сделавшие для России. Это люди, которым доверяет население страны. Думаю, именно этим руководствовался президент», — отметил собеседник агентства.

В завершение эксперт по политическому пиару подчеркнул, что новым партиям следует активнее заявлять о себе и рассказывать людям о своих программах. В таком случае они могут рассчитывать на весомую поддержку избирателей.

Выборы депутатов Государственной думы VIII созыва пройдут в России с 17 по 19 сентября. В качестве кандидатов зарегистрированы представители следующих партий: ЛДПР, «Коммунисты России», «Справедливая Россия — За правду», КПРФ, «Гражданская платформа», «Российская партия свободы и справедливости», «Родина», Российская экологическая партия «Зеленые», «Зеленая альтернатива», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Партия роста», «Яблоко», «Новые люди», «Единая Россия».

Журналист и телеведущий Анатолий Вассерман отметил, что президент Владимир Путин сыграл ключевую роль в формировании основной политической силы в нашей стране. Также он подчеркнул, что работа по развитию страны требует слаженных действий на всех уровнях.