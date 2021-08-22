Ученый из Швейцарии предупредил о возможном появлении новых штаммов коронавируса

Берн, 22 августа. Появление новых мутаций коронавируса, которые будут значительно заразнее предыдущих, спрогнозировал исследовател из Швейцарии Саи Редди.

Штаммы коронавируса «Бета», «Гамма» и «Дельта» «неизбежно» мутируют, уверен ученый-иммунолог, профессор Федеральной политехнической школы Цюриха (ETH Zurich) Саи Редди. Это может осложнить борьбу с распространением коронавирусной инфекции, отметил специалист в интервью газете SonntagsBlick.

Кроме того, новые варианты вируса могут быть заразнее первичных. Аналогичная ситуация наблюдается с уже известными штаммами. Так, «Дельта» уже сейчас способен избегать влияние защитных частиц. При этом создатели вакцин должны будут быстро адаптировать свои препараты к новым вариациям.

Доктор биологических наук Сергей Нетесов ранее спрогнозировал снижение смертности от коронавируса в России. Это связано со сменой погодных условий.