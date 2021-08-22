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Илья Ковальчук и Александр Овечкин провели урок хоккея для тульских мальчишек
Спорт
Илья Ковальчук и Александр Овечкин провели урок хоккея для тульских мальчишек
фото пресс-службы Правительства Тульской области  / 

Тула, 22 августа. Самый памятный урок спорта состоялся для юных тульских хоккеистов. Они оказались на одной ледовой площадке с одними из самых популярных игроков в мире. Мастер-класс ребятам провели Илья Ковальчук и Александр Овечкин.

Звездные хоккеисты посетили Тулу по случаю открытия здесь турнира на призы губернатора региона. В городе активно развивается ледовый вид спорта. Ковальчук, Овечкин и другие спортсмены призваны зажечь интерес к хоккею у мальчишек.

«Глава региона Алексей Дюмин поблагодарил всех, кто пришел поболеть за хоккеистов, в том числе за тульских ребят из «Академии Михайлова». В 2021 году в Тульской области создана взрослая команда, которая в этом сезоне будет играть в Высшей хоккейной лиге», — информирует пресс-служба правительства Тульской области.

Хоккейная команда в Туле носит имя Бориса Михайлова. Двукратный олимпийский чемпион и 8-кратный чемпион мира также побывал в Туле и пожелал удачи молодым хоккеистам региона.

Ранее ФАН сообщал, что тульский «Арсенал» сыграл вничью с московским «Спартаком» в матче 5-го тура Российской премьер-лиги по футболу. Встреча закончилась со счетом 1:1.

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александр овечкин тульская область алексей дюмин хоккей илья ковальчук
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