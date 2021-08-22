Грушко: участие ЕС в «Крымской платформе» негативно отразится на отношениях с Россией

Москва, 22 августа. Участие стран Европы и представителей Евросоюза в саммите «Крымская платформа» будет иметь негативное влияние на отношения между ЕС и Российской Федерацией.

Такое заявление сделал замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко. Таким образом он ответил на соответствующий вопрос в интервью газете «Коммерсант».

«Негативно (скажется. — Прим. ред.), конечно, и те, кто в нем собирается участвовать, прекрасно это понимают», — подчеркнул Грушко.

Ранее стало известно, что премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович прибудет в Киев с двухдневным визитом. Уточняется, что он собирается принять участие в саммите.