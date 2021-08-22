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Президент Чехии Земан пожаловался на прослушку со стороны контрразведки

  /   Обновлено: 22 августа 2021 20:31
Политика
Президент Чехии Земан пожаловался на прослушку со стороны контрразведки
wikipedia.org  /  David Sedlecký/CC BY-SA 4.0

Прага, 22 августа. Чешский президент Милош Земан рассказал о прослушке Службы безопасности и информации (СБИ, контрразведка) страны.

Глава государства выступил с заявлением после появления информации в СМИ о слежке СБИ за его советником Мартином Нейедлы. По мнению Земана, наблюдение ведется уже не один год.

«Речь не идет только о Нейедлы, СБИ прослушивает и президента республики», — подчеркнул чешский лидер в интервью одному из местных телеканалов.

По словам главы государства, несколько лет назад он узнал о прослушке через мобильные телефоны президента и окружения. У Земана нет телефона, однако, его голос могли услышать во время беседы с кем-то из приближенного круга.

Ранее скандал с прослушиванием президента разгорелся в Сербии. Глава государства Александр Вучич рассказал о минимум 1572 зафиксированных фактах наблюдения.

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чехия земан контрразведка
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