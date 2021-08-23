Депутат Вострецов оценил предложение повысить ставку налога на доходы богатых

В настоящее время, благодаря созданным инвестиционным условиям, капитал возвращается из иностранных банков в Россию. Об этом в беседе с ФАН заявил депутат Госдумы и председатель объединения профсоюзов России «Соцпроф» Сергей Вострецов.

Собеседник оценил заявление члена комитета Госдумы по бюджету и налогам о необходимости увеличения ставки налога на доходы богатых россиян.

«То, что богатые должны платить больше — итак понятно. Я выдвигал закон о том, что НДФЛ (налог на доходы физических лиц. — Прим. ФАН) должен быть гораздо выше для людей [с высокими доходами]. Государство пока для этого не созрело. Можно говорить сколько угодно: «Хочу-хочу!», а как это реализовать, если у государства нет рычагов? Так и утекает капитал. Сегодня возвращается. Не просто же так создаются инвестиционные условия, чтобы сюда деньги шли», — сообщил депутат.

Сергей Вострецов также добавил, что, стремясь увести за рубеж свои доходы, отечественные бизнесмены совершают большую ошибку.

«Хорошо, что Запад санкции наложил на наших этих придурков-олигархов, которые все бабки вывезли за рубеж, а деньги без страны, без пушек — это ноль! Не будет страны — не будет этих денег! Их завтра на ноль умножат и все, они будут никто за рубежом. Богатым можно быть только в своей стране. Пока государство защищает твои капиталы, ты богат», — пояснил собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей /

В завершение он поделился своим видением оптимального воплощения задумки о налоге для богатых.

«Я бы сделал ротацию. Для людей с доходом до пяти миллионов рублей в год оставил бы все как есть. Для тех, у кого от 5 до 50 сделать 20% налога. Тем, кто зарабатывает от 50 до 100 — пусть будет 30%. У кого в год выходит по миллиарду — 40%. Вот так нормально», — подытожил народный избранник.

Ранее Сергей Вострецов в беседе с ФАН поздравил россиян с Днем Государственного флага РФ. По его словам, о государстве и гражданах много говорит не только их собственная любовь к флагу своей страны, но и отношение к этому символу за рубежом.