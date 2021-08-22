Укусившая полицейского женщина предстанет перед судом в Иркутске

Иркутск, 22 августа. Поход в детскую поликлинику для 44-летней женщины с дочкой закончился уголовным делом по двум статьям за нападение на сотрудника полиции.

По данным следствия, в очереди к врачу обвиняемая поругалась с другой местной жительницей. Последняя из них вызвала в поликлинику участкового.

На место инцидента прибыл правоохранитель. На его законные требования женщина отвечала крайне агрессивно. Она обругала его матом, поцарапала руку и укусила.

Региональный СК завел уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти. Задержанная предстанет перед судом.

В Саратовской области мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, атаковал сотрудника ППС. Мужчина пытался задушить полицейского, оторвал ему погон и порвал форменные брюки.