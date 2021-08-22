Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 августа 20:43
20:40
Шоу-бизнес
Певица Жасмин поделилась с фанатами болью после смерти отца
20:36
Общество
Ученый из Швейцарии предупредил о возможном появлении новых штаммов коронавируса
20:35
Политика
Грушко: участие ЕС в «Крымской платформе» негативно отразится на отношениях с Россией
20:33
Общество
Десятилетний житель Калининграда погасил часть ипотеки родителей с помощью продажи цыплят
20:31
Политика
Президент Чехии Земан пожаловался на прослушку со стороны контрразведки
20:31
Происшествия
Укусившая полицейского женщина предстанет перед судом в Иркутске
20:30
Спорт
«Ростов» одержал первую победу в РПЛ под руководством Юрия Семина
20:30
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров поделился впечатлениями от участия в заезде на трассе «Формулы-1»
20:30
Видео
Боевые знамена переданы в музеи Южного военного округа
20:28
Армия
В Румынии объяснили, почему Пентагон подставил крупнейшего военного подрядчика США
Все новости

Укусившая полицейского женщина предстанет перед судом в Иркутске

  /   Обновлено: 22 августа 2021 20:31
Происшествия
Укусившая полицейского женщина предстанет перед судом в Иркутске
Global Look Press  /  Demian Stringer/ZUMAPRESS.com

Иркутск, 22 августа. Поход в детскую поликлинику для 44-летней женщины с дочкой закончился уголовным делом по двум статьям за нападение на сотрудника полиции.

По данным следствия, в очереди к врачу обвиняемая поругалась с другой местной жительницей. Последняя из них вызвала в поликлинику участкового.

На место инцидента прибыл правоохранитель. На его законные требования женщина отвечала крайне агрессивно. Она обругала его матом, поцарапала руку и укусила.

Региональный СК завел уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти. Задержанная предстанет перед судом.

В Саратовской области мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, атаковал сотрудника ППС. Мужчина пытался задушить полицейского, оторвал ему погон и порвал форменные брюки.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Укусившая полицейского женщина предстанет перед судом в Иркутске
суд иркутск нападение на полицию
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru