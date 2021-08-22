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«Ростов» одержал первую победу в РПЛ под руководством Юрия Семина
Спорт
«Ростов» одержал первую победу в РПЛ под руководством Юрия Семина
TACC  /  Григоров Гавриил

Нижний Новгород, 22 августа. Футболисты «Ростова» впервые победили в чемпионате России сезона-2021/22 под руководством Юрия Семина, сменившего на посту главного тренера Валерия Карпина.

«Ростов» одержал волевую победу над «Нижним Новгородом» в матче пятого тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу команды Юрия Семина.

На третье минуте матча Михаил Осипенко отправил мяч в свои ворота. Незадолго до перерыва Кенто Хасимото сравнял счет в игре. На 88-й минуте встречи автогол Лукаса Масоэро принес «Ростову» первую победу в нынешнем сезоне РПЛ. Подопечные Семина набрали пять очков и поднялись на 14-е место в турнирной таблице. «Нижний Новгород», на счету которого семь баллов, остался на седьмой позиции.

Ранее «Локомотив» обыграл «Краснодар» в матче чемпионата России, который прошел на «РЖД Арене». Победу хозяевам принес дубль форварда Федора Смолова.

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