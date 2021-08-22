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Филипп Киркоров поделился впечатлениями от участия в заезде на трассе «Формулы-1»
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров поделился впечатлениями от участия в заезде на трассе «Формулы-1»
Prt Scr youtube.com  /  Филипп Киркоров

Сочи, 22 августа. Певец Филипп Киркоров посетил трассу Гран-при России «Формулы-1» и похвастался участием в заезде. Об этом артист рассказал в своем аккаунте.

Звезда российского шоу-бизнеса Филипп Киркоров активно наслаждается отдыхом после скандального участия в премии Муз-ТВ. Артист вернулся из отпуска в Греции и отправился в Сочи в качестве гостя Гран-при России «Формулы-1». Музыкант не только побывал на трибунах в качестве зрителя, но и сам пилотировал автомобиль на трассе «Сочи Автодром». Позднее Киркоров поделился эмоциями в Instagram.

«Обожаю скорость!.. Иногда может казаться, что машина без тормозов выигрывает гонку… <...> Не пропустите мой первый заезд на гоночной машине! Угадайте, до какой отметки я развил скорость?» — написал артист.

Судя по публикации, заезд Киркорова оказался успешным. Музыканту удалось развить скорость до 200 километров в час. Пост звезды мгновенно привлек внимание фанатов и друзей. Так, звезды Николай Басков, Ани Лорак и Яна Рудковская поспешили поддержать артиста и выразили свое восхищение в комментариях с помощью эмодзи.

Недавно Киркоров стал одной из главных звезд фестиваля «Новая волна». Журналисты ФАН включили наряд артиста в список самых необычных образов среди участников музыкального конкурса.

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Все новости / Шоу-бизнес / Филипп Киркоров поделился впечатлениями от участия в заезде на трассе «Формулы-1»
сочи киркоров формула-1
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