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Армия
В Румынии объяснили, почему Пентагон подставил крупнейшего военного подрядчика США
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В Румынии объяснили, почему Пентагон подставил крупнейшего военного подрядчика США
Армия
В Румынии объяснили, почему Пентагон подставил крупнейшего военного подрядчика США
flickr.com  /  U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Stephane Belcher

Бухарест, 22 августа. Американская корпорация Boeing стремительно теряет позиции на рынке вооружения. Ее продукция сегодня не интересует даже военных, пишет Romania Military.

Как отмечают в румынском издании, один из крупнейших военных подрядчиков США уверенно пикирует вниз. Его перспективы тают, несмотря на большое лобби в Вашингтоне. Усугубляется ситуация тем, что Пентагон намерен отказаться от закупки истребителей F/A-18 Super Hornet после 2022 финансового года. Таким образом военное ведомство серьезно подставило компанию, утверждают румынские аналитики.

«Boeing имеет большое лобби в конгрессе (в том числе из-за рабочих мест), поэтому вполне возможно, что продажи ВМС США продолжатся в ближайшие годы, но сигнал ясен: никто на самом деле не хочет покупать F/A-18», — говорится в публикации.

Проблема в том, что текущая платформа F/A-18 Super Hornet Block III не оснащена стелс-технологиями и не может интегрировать будущие системы вооружения. К тому же, военным гораздо проще «подтянуть» до необходимого уровня уже имеющиеся на вооружении самолеты.

В других проектах Boeing также нет особого оптимизма. К завершению своей карьеры приближается F-15, но компания даже не пытается производить самолеты пятого или шестого поколения. Как следствие, крупнейший военный подрядчик США оказался на грани краха.

Ранее сообщалось, что Пентагон намерен вывести из авиапарка ВВС США более 180 боевых самолетов. Такое решение было принято для освобождения части денежных средств.

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сша пентагон boeing
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