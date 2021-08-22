Защитник СКА Динар Хафизуллин может перейти в «Ак Барс»

Казань, 22 августа. Двукратный обладатель Кубка Гагарина Динар Хафизуллин может перейти в казанский «Ак Барс». В обмен СКА будет предложена денежная компенсация.

Новый генеральный менеджер клуба и Татарстана Марат Валиуллин в большом интервью журналисту «Спорт-Экспресса» Алексею Шевченко подтвердил информацию, что в Казани до старта регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги должен появится еще один игрок в линию обороны. Скорее всего, речь ведется о защитнике СКА Динаре Хафизуллине.

«Есть время подумать, посмотреть, какие линии действительно будут нуждаться в усилении. Но до начала чемпионата у нас должен появиться в составе один защитник», — сообщил спортивный функционер.

Ранее стало известно, что экс-игрок ЦСКА Марио Кемпе подписал однолетний контракт с минским «Динамо». Об этом сообщает официальный сайт белорусской команды.